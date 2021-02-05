傑出大陸台商 15家獲獎

「第八屆傑出大陸台商頒獎典禮」昨（4）日在台北舉辦，今年共九大類獎項，15家企業獲獎。評審團認為，去年經歷美中貿易戰、新冠肺炎疫情、兩岸關係緊繃等不確定因素，台商歷經千錘百鍊，浴火重生。

台北經營管理研究院院長陳明璋表示，第八屆傑出台商共15家企業，經過近百位選拔委員的嚴格篩選下出爐，台商是創造經濟奇蹟的舵手，其「五Ｑ」能力是成功的條件：領導管理的智商IQ、帶人帶心的EQ、感恩回饋的Thank You、逆轉勝的AQ、關懷弱勢的LQ。

今年獎項包含外銷傑出、內銷典範、連鎖標竿、轉型升級、接班傳承、創新經營、青年創業、協會貢獻、兩岸貢獻，共九大類。

當中，寶熊漁具、廣州凡而獲得外銷傑出獎，台展集團、江蘇龍燈化學獲得內銷典範獎，上海自然美奪得連鎖標竿獎，上海潓美、萬德國際獲得轉型升級獎，廣運機械工程奪下接班傳承獎。

乾唐軒、福立旺精密機電、浙江榆陽電子獲得創新經營獎，麗寶生醫奪下青年創業獎，昆明台商協會、昆山台協錦溪周庄分會拿下協會貢獻獎，宏鉅品牌管理得到兩岸貢獻獎。

行政院前院長張善政表示，近年大陸經商環境變化大，如人工成本劇增、環保條件趨嚴等，在陸台商辛苦經營。國際局勢瞬息萬變，大陸正由全球主要製造基地變成消費市場，所以台商都必須要有好的策略來因應轉變。今天獲獎台商都是經過千錘百鍊，未來再接再厲。

行政院前院長陳冲表示，近年兩岸關係冷淡，台商在陸投資不易，加上政府轉向南向的投資策略，而對岸將重點放在「一帶一路」，使得在大陸經營投資環境面臨更加嚴峻的挑戰。偏偏在2020年碰上新冠肺炎在全球蔓延，各國紛紛祭出「封城」等措施，連帶使得依賴外銷訂單的台商苦不堪言。在重重阻礙下，今年能夠得獎實屬不易。