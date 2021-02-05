中芯報喜 上季獲利增93%

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
中芯國際去年第4季獲利表現亮麗。（中新社）
中芯國際去年第4季獲利表現亮麗。（中新社）

被美國列入制裁實體清單的陰影下，大陸半導體龍頭中芯國際昨（4）日發布2020年第4季業績快報（未經審核財報），淨利潤達人民幣12.5億元（約新台幣55億元），年增93.5%；營收人民幣66.7億元（約新台幣293億元），年增10.3%。

中芯國際首席財務官高永崗更進一步透露，中芯全年營收、毛利等多項財務指標將創新高。

業績大漲背後，中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松雙雙示警，因被列入實體清單，在採購美國先進技術受到限制，今年全年業績預期帶來了不確定風險，中芯在實體清單影響下，今年策略將加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建。

中芯國際財報顯示，2020年第4季淨利潤人民幣12.5億元，增長93.5%；公司營收人民幣66.7億元，增長10.3%；股東淨利潤人民幣43.3億元。不過，相較第3季，營收和毛利都減少，中芯表示，銷售額變動主要是晶圓付運量和其他收入減少導致；而毛利下降則受產品組合變動導致。

不過，中芯國際首席財務官高永崗透露，2020年全年多項財務指標（未經審核）均創歷史新高。預估年收入為39億700萬美元，成長25.4%；毛利9.2億美元，成長43.3%；利潤為7.1億美元，成長204.9%。

對於今年全年業績展望，中芯預期，在運營連續性不受影響的假定前提下，預估今年全年收入目標為中到高個位數成長，上半年收入目標約21億美元；全年毛利率目標為10%到20%之間。

因應美國實體清單制裁，趙海軍和梁孟松也提出策略因應，預計今年資本開支43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，北京新合資項目土建及其它。產能建設方面，中芯國際計劃今年12吋產線擴產1萬片，8吋產線擴產不少於4.5萬片。

在實體清單影響下，中芯將加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建，拓展平台的可靠性及競爭力。

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