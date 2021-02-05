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陸港股市下周封關
A股昨（4）日受到春節前交易量縮影響，盤勢震盪回檔，滬指收跌，險守3,500點。分析認為，陸股在春節前將上演震盪行情，反彈動能不足。
此外，台股今（5）日封關，但陸港股市分別在10日及11日封關。
陸、港股市春節交易時間調整，除夕11日至17日陸股休市，港股11日僅上午交易，當日下午至15日休市。欲購買陸港股ETF及複委託交易的台灣投資人需留意交易時間。
澎湃新聞報導，國泰君安預計，春節前，陸股上演震盪行情，由於長假前市場情緒謹慎，加上節前資金面容易趨緊，指數難以持續反彈，避免追高，在市場回調時逢低布局。
滬指昨跌0.44%，收3,501.86點；深證成指跌0.84%，收15,105.94點；創業板指跌0.72%，收3,200.55點。A股昨成交總額人民幣9,425億元，日減人民幣112億元。
北上資金淨流入人民幣67.7億元，為連續第五個交易日淨流入。其中，滬股通淨流入人民幣10.7億元，深股通淨流入人民幣57億元。
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