北京華聯百貨 躍全球店王

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
北京SKP去年761億銷售額問鼎全球店王。（網路照片）
北京SKP去年761億銷售額問鼎全球店王。（網路照片）

北京華聯百貨（SKP）去年創下人民幣177億元（約新台幣761億元）的銷售記錄，首次超越英國哈洛德百貨（Harrods），問鼎全球店王。

北京SKP先前是由台灣新光三越與BHG北京華聯集團合資打造，2007年開業，但雙方因一筆人民幣5,800萬元的硬體修建工程款意見不合，爆發經營糾紛，在國台辦等部門調解後，台灣團隊不再參與日常管理，最後在2014年分手，由華聯全面接手並改名北京SKP。

北京日報報導，數據顯示，2020年北京SKP客流達到1,500萬人次，銷售額人民幣177億元，增長15%。單店銷售額、每平方公尺銷售產出均為全球第一。

北京商報報導，北京華聯（SKP）百貨副總經理謝丹表示，在全球新冠疫情的背景下，大陸對疫情防控常態化的保持，為所有的企業創造了得天獨厚的營商環境，北京SKP在2020年全年依舊保持兩位數增長；2019年北京SKP單店銷售額為人民幣152億元，每平方公尺銷售產出單店排名全球第一，單店銷售產出全球第二。

謝丹指出，北京SKP能夠保持增長的原因，一方面是北京SKP吸引了海外消費回流，另一方面也與北京SKP不斷調整創新，加強時尚消費體驗分不開。其中，法國輕奢珠寶DJULA大陸首店、JardindHiver寶詩龍全球首店、英國當代時尚品牌self-portrait大陸首家精品店、雅詩蘭黛集團旗下奢華香氛品牌KILIAN北京首店等均在去年下半年進駐北京SKP。

北京 人民幣 疫情

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