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創辦人宿華 身價2,000億
快手科技董事長宿華花了十年時間，打造出市值600億美元的快手，若以宿華持股12.6%計算，宿華的身價已經高達75.6億美元（約新台幣2,154億元）。
宿華自稱宅男工程師，在清華大學博士班退學後，先後在Google、百度等公司負責搜索和推薦演算法、系統架構等後端技術研發，之後在2008年首度創業。
宿華創業過程並不順利，第一次創業就碰到金融海嘯，那正是資本市場最寒冷的年頭，宿華調侃自己的創業經歷說：連續創業的意思很簡單，就是屢敗屢戰。在創辦快手前，他參與創立的一家技術公司還被阿里巴巴收購。
快手是宿華的第三次創業。快手的前身，叫做GIF快手，創立於2011年，是一款將視頻轉化為GIF格式圖片的工具，轉化後用戶可以分享至微博、QQ空間。
2013年在於Wi-Fi和4G網路逐漸普及後，中國大陸從事短視頻的創業公司遍地開花。宿華率先看到這個趨勢，將快手從工具轉型為短視頻社區。
由於產品轉型，App名稱中也去掉了GIF，改為快手延續至今。
如今快手的日活躍用戶數已高達2.6億人，月活躍用戶數4.8億人，但宿華已面臨著愈來愈強大的競爭。
起步比快手晚的抖音已經後來居上，連同抖音火山版在內，抖音日活躍用戶已經突破6億人，這一數據已經遙遙領先於快手，此時快手在港股IPO，宿華拿到大筆資金，勢必要有一番動作來擴大營運範圍，並想辦法轉虧為盈，才能符合投資人對快手高股價的預期。
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