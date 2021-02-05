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大陸能耗雙控 遏制「兩高」盲目發展
大陸國家發展和改革委員會3日表示，2021年是「十四五」開局之年，要研究完善能耗雙控制度，進一步強化能耗雙控目標責任評價考核，堅決遏制「兩高」（高耗能、高汙染）項目盲目發展。
中新社報導，大陸國家發改委環資司表示，2021年是「十四五」開局之年，資源節約和環境保護工作要對標中共十九屆五中全會和中央經濟工作會議明確的任務，堅持綠水青山就是金山銀山的理念，深入實施可持續發展戰略，構建生態文明體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型。
持續改善環境質量。持續推進城鎮環境基礎設施建設和白色汙染全鏈條治理。實施黃河流域「3+1」工程、長江經濟帶「4+1」工程，緊盯突出生態環境問題整改不放鬆。
加快推動綠色低碳發展。統籌推進綠色低碳循環發展經濟體系建設，壯大綠色產業。扎實推進碳達峰、碳中和工作。完善支持應對氣候變化中長期目標實現的政策措施，大力推進產業結構、能源結構調整，加快落後低效過剩產能淘汰，推動清潔低碳能源發展。加速低碳技術研發應用。
強化能源消費總量和強度雙控。制定實施「『十四五』節能減排綜合工作方案」，進一步強化能耗雙控目標責任評價考核，堅決遏制「兩高」（高耗能、高汙染）項目盲目發展。全面提高資源利用效率。大力發展循環經濟，加快構建廢舊物資循環利用體系，推進大宗固廢等資源綜合利用。
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