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不到半年 特斯拉上海充電樁工廠投產

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
特斯拉陸製的全智能中型SUV Model Y，受大陸消費者歡迎。（中新社）
特斯拉陸製的全智能中型SUV Model Y，受大陸消費者歡迎。（中新社）

據新華社報導，特斯拉上海超級充電樁工廠3日正式建成投產，V3超級充電樁正式下線。報導稱，該項目自2020年8月立項到投產僅用了不到半年時間，再次體現了「上海速度」和「特斯拉速度」。

特斯拉上海超級充電樁工廠總投資約人民幣4200萬元，占地面積近5000平方公尺，集研發、生產於一體，初期規劃年產能1萬根超級充電樁，且主要為V3超級充電樁。V3超級充電樁是特斯拉目前最先進的充電設備，15分鐘最高可補充250公里續航電量。

過去，大陸的特斯拉超級充電樁都必須從美國進口。超級充電樁在上海生產後，可望加速V3超級充電樁在中國大陸的普及。目前特斯拉在中國大陸開放的超級充電站已突破730座，覆蓋逾300個城市。

特斯拉上海超級充電樁工廠投產，可在大陸生產V3超級充電樁。（路透）
特斯拉上海超級充電樁工廠投產，可在大陸生產V3超級充電樁。（路透）

證券時報指出，特斯拉每個超級充電站會根據供電情況及地理位置確定布置多少根超級充電樁，目前特斯拉最大的超級充電站有72根充電樁。

2020年，特斯拉在中國大陸共興建超過410座特斯拉超級充電站，其中包括180多座V3超級充電站。

從2014年第一座超級充電站開始，特斯拉不斷加快中國大陸充電網絡布局：從100站到300站，特斯拉用了三年的時間；從300站到500站，特斯拉用時11個月；從500站到600站，僅用不到一個月；從600站到700站，更是只用時20天。

特斯拉方面表示，經過多年的探索與發展，特斯拉在中國大陸構建起橫跨東西、縱貫南北的密集充電網絡，在特斯拉充電網絡的支持下，用戶已經可以走遍中國大陸壯美河山。

特斯拉 上海

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