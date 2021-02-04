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不怕制裁中芯國際Q4業績創新高 今年擴產12吋、8吋產能

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中芯國際4日晚間公布去年第四季財報，多項財務指標創歷史新高。（圖／取自搜狐）
中芯國際4日晚間公布去年第四季財報，多項財務指標創歷史新高。（圖／取自搜狐）

儘管受美國制裁，大陸半導體龍頭中芯國際4日晚間公布去年第四季財報，表現仍強勁，多項財務指標創歷史新高。中芯國際第四季營收9.811億美元（約274.41億新台幣），年增16.9%；毛利率18%，超越市場預估17.4%；淨利潤2.57億美元，年增189.7%。

華爾街見聞報導，在晶片產能方面，中芯國際表示，計畫今年成熟12吋產線擴產1萬片，成熟8吋產線擴產不少於4.5萬片。未來將考慮加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建，並拓展平台的可靠性及競爭力。

在今年全年展望方面，中芯國際表示，目前給出的全年預期，是基於營運連續性不受影響這個假定前提，目前預計今年全年收入目標為中到高個位數成長，上半年收入目標約21億美元；全年毛利率目標為10%到20%。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松指出，目前晶圓代工行業產能緊張，特別是對成熟製程的需求依然強勁，預計公司成熟產能將持續滿載。

為了滿足客戶需求，中芯國際預計今年資本開支為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建以及其它。

中芯 北京

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