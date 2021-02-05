閩對台續優化營商環境 直接採認9類職業資格

據福建省發展和改革委員會通報，通過在線審批等方式簡化跨地區巡迴演出審批程序，涉外涉港澳台營業性演出項目審批壓縮至7個工作日。取消對台資建築業企業承攬業務要求台資投資比率超過50%等限制。

中新社報導，加快落實台胞台企同等待遇也成為福建優化營商環境的重要部分。福建省政府辦公廳稱，優化部分行業從業條件，完善台灣醫師、導遊等9類職業資格直接採認工作，直接開展相應業務，享受對應職業資格同等待遇。

優化營商環境，將為全方位推動高質量發展、加快新時代新福建建設提供有力支撐。福建官方3日通報，對標國際國內先進水平，實施一批突破性、引領性改革創新舉措，全力解決「放管服」改革和營商環境建設中的問題，努力打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

由福建省政府辦公廳發布的「進一步優化營商環境更好服務市場主體實施方案」提出，至2022年，有利於創新創業創造的發展環境進一步優化，市場主體更加活躍，發展動力更強勁，企業民眾對營商環境的滿意度進一步提升，全省營商環境水平位居中國大陸先進行列。