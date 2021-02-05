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海南自貿港推一攬子政策 打造區域性離岸貿易中心

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

海南自貿港離岸新型國際貿易「一攬子」支持政策落地新聞發布會4日舉行，明確海南將發揮政策優勢加快新型離岸國際貿易發展，打造區域性離岸貿易中心。

中新社報導，海南省地方金融監督管理局黨組成員丁玉龍稱，海南自貿港已有多項離岸新型國際貿易支持政策落地。在稅收安排上，內外資新型離岸國際貿易企業可享受15%的企業所得稅優惠稅率。從事離岸貿易人才可享受個人所得稅實際稅負超過15%的部分予以免徵；在外匯結算上，銀行在遵守展業原則外，對於在符合相關監管規定的前提下，可自主決定審核交易單證的種類，目前用時僅為前期的五分之一，外匯結算更加便利。

海南自貿港新型離岸國際貿易額呈爆發式增長態勢。2020年新型離岸國際貿易收支規模超過18億美元，同比增長10倍，其中2020年9至12月底收支規模超過16億美元，較上年同期增長41倍。

丁玉龍說，「十四五期間海南將推動貿易代理、設計研發、倉儲物流、保險服務、貿易融資、外匯避險等新型國際貿易企業相關服務發展。力爭到2025年底，初步建成區域性新型離岸國際貿易中心。

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