RCEP新機遇 加快福建、東協經貿合作

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署新機遇，福建將結合產業新體系，圍繞重點領域策畫生成一批優質外資項目，鎖定一批國外行業龍頭企業以及核心技術配套企業，力爭在現代服務業和先進製造業等領域有更多的外資項目率先落地福建。

中新社報導，根據福州海關披露，2020年，福建省對東協國家進出口2831億元人民幣，同比增長了13.8%，東協是福建的第一大貿易夥伴。

在「十四五」開啟之時，RCEP將為福建與東協交流合作邁向更寬領域、更高層次注入新動力。

福建省省長王寧日前提出，深入實施「絲路海運」「絲路飛翔」等標誌性工程，主動對接中歐投資協定和RCEP成果，持續擴大朋友圈。

福建省商務廳相關負責人表示，將把握協定關稅減讓安排和原產地規則等帶來的重大機遇，幫助企業查詢瞭解進出口貨物的優惠關稅情況，將存在高稅差的成員國和相關商品作為拓展市場重點，提前謀畫供應鏈優化調整；幫助企業盡快掌握原產地規則操作實務；快推進金融、空運、旅遊、數字、研發、文化教育、知識產權等領域服務貿易創新發展，持續擴大雙向貿易，打造外貿新增長點。

福建將加強與主要市場在東南亞的電商平台合作，推動福建製造品牌出海。鼓勵各大跨境鏈條端布局分撥倉，形成立體跨境物流網絡。引導專業機構、商協會組織，培育孵化跨境電商賣家，擴大東南亞等國新興市場規模。

根據日前簽署的「中國—印尼兩國雙園」項目合作備忘錄，福州市福清元洪投資區被明確為中方合作園區，印尼民丹工業園、阿維爾那工業園和巴塘工業園成為印尼方合作園區，搭建產業互聯、設施互通、政策互惠的產業鏈供應鏈國際合作平台和投資貿易綠色通道。目前，福清元洪投資區已經有印尼投資企業21家。

福建農林大學經濟管理學院教授戴永務受訪時指出，對於經濟外向度較高的福建來說，RCEP正式簽署將帶來重大的影響。要搶抓RCEP新機遇和做好應對挑戰，爭取發揮RCEP綜合效應，讓RCEP真正惠及企業和民眾。