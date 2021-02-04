退出了！福特終止與大陸眾泰建電動車合資公司

福特汽車4日宣布，已決定終止與大陸車廠「中國眾泰汽車公司」組建一家電動汽車合資公司的計畫，福特表示，自2017和2018年與眾泰簽署協議以來，大陸電動汽車行業和政府政策發生了重大變化，促使福特做出這個決定。

綜合新浪網、經濟觀察網報導，2017年11月8日，福特與眾泰宣布達成合資協議，擬組建一家新的合資公司「眾泰福特汽車有限公司」，雙方在合資公司中各持50%股份，合資公司工廠選址浙江省金華市，預計形成年產10萬輛純電動乘用車的產能。

當時，眾泰汽車、福特汽車與金華經濟技術和開發區管委會共同簽訂了相關投資協議，但截至目前，上述公司未透過大陸國家發改委審批。按照計畫，眾泰福特汽車將打造一系列採用合資公司自主品牌的經濟型純電動乘用車產品。

眾泰福特汽車的首批產品投產時間被設定為2019年9月，但之後相關計畫並無進展。

據了解，眾泰汽車母公司「鐵牛集團」破產。去年12月24日，眾泰汽車發布公告指出，公司控股股東鐵牛集團已經嚴重資不抵債，且無繼續經營的能力，缺乏挽救的可能性，依照規定法院將終止鐵牛集團有限公司的重整程序，宣告鐵牛集團破產。