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人行今年首次14天逆回購 隔夜回購利率依舊上升

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸央行年內首次14天逆回購重啟。大陸央行
大陸央行年內首次14天逆回購重啟。大陸央行

備受市場關注的14天逆回購終於落地，大陸央行4日發布公告，表示為維護春節前流動性平穩，以利率招標方式展開人民幣1,000億元14天期逆回購操作。中標利率2.35%，與上次持平。

新浪財經報導，因4日有人民幣1,000億元逆回購到期，實現零投放零回籠。

值得注意是，央行上一次進行14天期逆回購操作，是在去年12月底，這次重啟，既滿足市場跨節資金需求，又緩和市場資金的緊張情緒，呵護春節前後資金面意圖明顯。

根據央行先前公告，自1月下旬以來，央行結束了人民幣20億元、100億元等小量的操作規模，其中1月27日展開逆回購人民幣1,800億元，2月2日人民幣800億元，1月28日和29日、2月1日和3日均展開逆回購人民幣1,000億元，流動性投放漸顯暖意。

此外，據Wind數據顯示，本周央行公開市場將有人民幣3,840億元逆回購到期。

而資金面上，各短期品種利率均有所上漲，隔夜shibor較前一個交易日上行21.6個基點，報2.075%；7天期品種較前一個交易日上行17.8個基點，報2.324%；14天期品種上行5.9個基點，報2.644%。

據全國銀行間同業拆借中心數據顯示，質押式回購隔夜（DR001）、7天（DR007）和14天（DR014）加權利率分別在2.0661%、 2.3193%和2.6327%，前日同期限加權利率為1.9271%，2.2336%和2.8600%。

先前市場一直在討論14天期逆回購何時會來，光大證券分析認為，今年央行未展開14天期逆回購操作是尚未到達時間窗口，一方面，1月28日之前投放的14天期資金起不到跨春節的作用。

光大證券還指出，另一方面，1月28日至2月4日投放的14天期資金會集中在節後首個交易日（即2月18日）到期，有可能會給該日帶來集中壓力，略遲幾日投放可以儘量將到期日分散開，在流動性的擺布上更為合理。

對於在日重啟14天逆回購的時間點上，中信證券研究所副所長明明表示，14天是可以跨春節的，央行及時開展14天期逆回購操作，有助於平穩春節前的流動性需求，預計春節前流動性總體供需均衡，市場也會保持平穩。

關於今後貨幣政策走向，先前中國銀行研究院研究員李義舉指出，預計未來貨幣政策將保持穩健，同時更加側重於結構性政策，包括在兩項直達實體經濟的貨幣政策工具延期的基礎上，繼續採用支農支小再貸款等結構性貨幣政策工具支援中小企業發展。

央行貨幣政策司司長孫國鋒3日撰文指出，做好2021年貨幣政策工作，重點是要深入理解穩健貨幣政策要靈活精準、合理適度的取向。保持政策的連續性、穩定性和可持續性，既要保持對經濟恢復的必要支持力度，也要避免「大水漫灌」，堅持「穩字當頭」，保持戰略定力，不左不右。

在健全市場化利率形成和傳導機制方面，孫國峰強調，要透過深化LPR改革推動存款利率逐步市場化，打擊各種不規範的變相存款創新產品，維護存款市場公平競爭秩序。

人民幣 春節 實體經濟

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