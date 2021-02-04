螞蟻與大陸官方達成協議 春節前成立金控公司

阿里巴巴旗下的南華早報報導，螞蟻集團已就集團重組計畫，與大陸金融監管機構達成協議，計畫涉及螞蟻集團主要業務，納入一家金融控股公司，並以北京為基地的監管機構監督，並可能會在農曆新年假期前發布。

南華早報導指出，該計畫要求螞蟻集團，將所有業務都納入這家金控公司，包括支付處理業務，以及在區塊鏈和食品外賣等領域的技術產品

彭博報導認為，有關重組公告可能會在2月11日春節假期開始之前發布，重組將導致螞蟻需要符合類似於針對銀行的資本要求。

大陸監管機構於去年11月3日，突然擱置螞蟻金服（Ant Group）在上海和香港的345億美元雙重上市計劃，原因是擔心這家總部位於浙江杭州的公司，對國家金融體系構成系統性風險，並違反了消費者的隱私權。

不久之後，北京發布了一系列新的金融科技法規，並對大陸的技術領域進行了反托拉斯質詢。

經營無處不在的支付寶行動支付平台的螞蟻集團（Ant Group），在自啟動首次公開募股（IPO）之前，就一直準備重組業務，以符合新規定。

將金融業務存放在控股公司中，代表受到類似於商業銀行的規則的約束，例如關於螞蟻集團如何籌集和使用資金，維持龐大的資本緩衝，建立風險管理系統以及表明可以保護自己的利益，以防止駭客洩漏消費者數據等。

一系列關於金融科技的新規定，代表螞蟻金服可能會在大陸金融科技監管改革的最終版本發布後，申請額外的許可證或重新申請現有的許可證。

擁有螞蟻金服三分之一的阿里巴巴集團3日曾表示，由於大陸金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在製定整改計劃，「螞蟻集團的業務前景和首次公開募股計劃存在很大的不確定性，目前無法對這些變化和不確定因素，對阿里巴巴集團的影響進行完整、公正的評估。」

螞蟻集團的行動支付應用程式支付寶，擁有超過10億用戶，成為社交媒體網路之外全球最受歡迎的應用程式。