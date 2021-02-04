阿里公布50億美元債券 分四券種

阿里巴巴4日公布了50億美元債券的初步定價，路透引述銷售文件指出，阿里此次美元債券分4個券種，已開始接受認購。

路透報導，知情的消息人士表示，最終定價預料將在4日稍晚確定。阿里巴巴創辦人馬雲的商業帝國正籠罩在北京當局的監管壓力之下，投資人對這次發債的反應，將檢驗市場對阿里巴巴的信心。

阿里巴巴給10年期債券的定價為較10年期美債升水130個基點，給20年期債券的定價為較20年期美債升水140個基點。

銷售文件顯示，除10年期和20年期債券之外，還有30年期和40年期債券。

馬雲去年10月底在一次講話中公開批評大陸的金融監管制度，由此引發的監管審查最終導致阿里巴巴旗下螞蟻集團規模370億美元的首次公開發行（IPO）被叫停。