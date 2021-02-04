蘋果代工廠立訊大股東持續賣股 套現近800億元

被視為台廠主要競爭對手的蘋果大陸代工廠立訊精密，大股東持續出脫持股。立訊3日晚間公告，控股股東「立訊有限」及其一致行動人王來勝3日申報轉讓1.4億股，占立訊總股本的2%。根據深圳交易所的數據，立訊3日共成交8筆大宗交易，合計成交金額達人民幣71.78億元（約新台幣310億元）。

王來勝是立訊副董事長，立訊董事長王來春的哥哥。王來春與王來勝二人分別持有「立訊有限」50%的股權，為立訊精密實際控制人。這次減持後，立訊有限及王來勝共持有27.37億股立訊精密股票，持股比例為38.97%，仍為公司第一大股東。

據大陸《財新網》統計，從去年1月15日以來，立訊有限及王來勝共有五次大幅減持立訊股份，累計賣出3.75億股股份，總計套現人民幣183.60億元（約新台幣794億元）。

報導稱，立訊大股東歷次減持的資金主要用於償還銀行借款、降低股票質押率、支持立訊精密相關資金需求等。

但受大股東持續賣股的消息影響，立訊近期股價表現疲軟。繼3日股價重貶逾4%，4日早盤跌幅更超過5%，目前股價已跌破人民幣49元，比起上個月中股價一度升破63元，跌幅將近三成。

立訊精密成立於2004年，主要從事連接器的研發、生產和銷售，2017年立訊成功打入蘋果供應鏈，成爲AirPods代工廠。立訊董事長王來春曾是鴻海登陸大陸設廠後的首批女工。

去年7月，立訊與立訊有限聯手收購緯創位於昆山的工廠，進一步切入蘋果手機代工產業鏈。在收購緯創昆山廠後，法人紛紛上調利訊目標價，大陸中金公司、招商證券曾將利訊目標價上調至每股人民幣65元、68元。