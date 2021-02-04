大陸又一款新冠疫苗上市申請 獲官方受理

繼國藥集團中國生物新冠疫苗去年底獲大陸國家藥監局批准附條件上市後，據北京日報報導，北京科興中維生物技術有限公司3日宣布，其新冠病毒滅活疫苗附條件上市申請也已獲大陸國家藥監局受理。

報導稱，科興控股生物技術有限公司表示，該公司旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司研製的新型冠狀病毒滅活疫苗「克爾來福」在境外三期臨床試驗中取得進展。

科興中維表示，該公司的新冠疫苗接種後安全性良好，完成兩劑接種14天後，針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力情況已達到世界衛生組織相關技術標準，以及大陸國家藥監局所訂定相關標準要求。

根據官網介紹，北京科興中維生物技術有限公司2009年註冊成立，專業從事人用疫苗及相關產品的研究開發與技術服務，除新冠病毒疫苗，該公司目前還進行多個聯合疫苗品種開發。

科興中維的新冠疫苗早前已在巴西、印尼等國獲得緊急使用許可。科興中維董事長尹衛東日前接受新華社採訪時表示，已陸續收到來自巴西、印尼、土耳其、智利等多個國家和地區的疫苗訂單。

尹衛東稱，為確保全球供應，科興在完成一期生產線的基礎上，迅速投入二期生產線建設，預計於2月投產，2021年疫苗年產量將突破10億劑。

科興與部分合作國家採取出口半成品的方式，以提高全球供應能力。

據尹衛東表示，科興新冠肺炎疫苗的三期臨床試驗主要在巴西、印尼和土耳其開展。其中，土耳其公布的臨床結果顯示疫苗保護效力為91.25%，印尼臨床結果顯示疫苗保護效力為65.3%。

巴西臨床研究結果顯示，疫苗對重症和住院的保護效力達100%，對需要醫療救治的輕症保護效力為78%，總體保護率為50.38%。