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因應RCEP 李克強：促產業升級

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（3）日主持召開國務院常務會議，聽取區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施的國內相關工作彙報，要求以深化改革開放促進產業升級，確保協定生效即可落地實施。

會議指出，目前協定條文司法審查、貨物貿易關稅減讓承諾表轉換方案制定已完成，原產地累積規則實施技術準備取得實質進展，對協定涉及的701條約束性義務85%已做好履行準備。下一步，要抓住機遇、應對挑戰。

李克強說，一是充分認識實施原產地累積規則有利於降低享受關稅優惠門檻、促進區域內貿易合作、穩定和強化區域產業鏈供應鏈，抓緊推進國內相關管理制度改革，制定原產地管理辦法和實施指引，完善業務流程，有針對性地做好相關技術準備，確保協定生效即可落地實施。

會議並要求加快完善破產企業制度，尤其是中小微企業退出配套政策，讓破產的中小微企業有簡易註銷制度，解決退出難問題，是優化要素配置和營商環境的重要舉措，以提升市場主體活躍度。

會議指出，政策配套包括，一要完善中小微企業簡易註銷制度，使中小微企業在開辦便利的同時退出也便捷，促進改善市場主體結構，提高市場主體活躍度。

二要建立企業破產和退出狀態公示制度，及時將企業破產和退出相關信息列入可公開查詢的企業信用信息中，完善信用機制建設，促進公平競爭。

三要保障破產程序依法規範推進，完善管理人制度。包括強化管理人依法履職責任，發揮債權人委員會、債券持有人會議等協調協商作用，依法保護職工和債權人、投資者等權益，依法打擊企業破產或退出中惡意逃廢債行為。

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