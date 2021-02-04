特斯拉上海廠擴建 准了

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

特斯拉上海超級工廠項目第二階段環評報告過關，已獲得臨港地區開發建設管理委員會的許可，這意味著該工廠擴建及新車型生產即將啟動，將新增Model Y、Model 3及尚未曝光的相關衍生車型生產。

澎湃新聞報導，值得注意的是，特斯拉以往推出新車型時，都先在美國加州弗里蒙特工廠生產，再引入大陸市場，而這次尚未曝光的相關衍生車型（原文件中被打馬賽克），特斯拉採取新的引進策略，直接大陸當地生產。

外界猜測特斯拉可能在大陸推出價格更便宜的全新車型來提高市占率，去年特斯拉就宣布在大陸成立設計研發中心，要打造原創「中國風」特斯拉，由中國大陸設計的產品不僅供應大陸市場，未來也將銷往全球市場。

因此，本項目配套一個「新車型先期啟動項目」，試驗內容為：本項目將在現有廠房內進行新車型啟動相關的試驗和研究工作，包括對重要設備和生產流程的試驗、產品尺寸的驗證、零部件功能的匹配等，該項目試驗周期約為六個月。

據悉，特斯拉上海超級工廠的年產能達25萬輛，這次擴產擬增加至45萬輛，市場對於Model 3和Model Y的需求十分強勁。Model Y已在2020年底投產，並且將逐步達到最大產能。

大陸國家企業信用信息公示系統顯示，特斯拉上海工廠第二階段環評報告在今年1月22日至28日期間公示，公示期結束次日便獲許可。報告顯示，該工廠一期第二階段的建設內容為提升Model 3車型產能，以及新增Model Y、Model 3及相關衍生車型生產。

澎湃新聞報導，特斯拉環境影響報告書顯示，該項目新增純電動汽車整車沖壓、塗裝、焊裝和總裝等生產工藝。項目建成後，將新增Model 3、Model Y車型及相關衍生車型生產能力。

特斯拉 上海

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