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聯想新業務集團 攻方案服務

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

聯想集團董事長兼CEO楊元慶昨天同步發給員工一封信，宣布組織架構調整，自今年4月1日起，聯想將組建一個全新的業務集團，方案服務業務集團(SSG)，由現任高級副總裁、個人電腦及智能設備亞太區總裁Ken Wong領導。

金融界報導，新組建的方案服務業務集團將整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和設備即服務(DaaS)業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。

至於聯想總裁兼首席運營官蘭奇（Gianfranco Lanci）將於今年9月退休，在過渡期中將繼續履行職責，負責所有業務集團與銷售組織的全球業務營運。

伴隨全新業務集團的建立，聯想核心業務將由三大業務集團構成，分別承接聯想智能化變革3S戰略，分別是IDG智能設備業務集團—智能物聯網，ISG基礎設施方案業務集團—智能基礎設施，SSG方案服務業務集團—行業智能與服務。

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