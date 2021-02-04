閩台金融合作 開通台企銀團貸款

據福州市地方金融監管局消息，福建海峽銀行牽頭與台灣彰銀商業銀行、台灣合作金庫銀行、台灣華南商業銀行三家台資銀行合作，將開通為台資企業辦理銀團貸款業務。

「過去由於兩岸信用不對稱，台企或台胞在大陸想要融資貸款不容易。」福州市台協會會長、福州福華紡織印染有限公司總經理陳奕廷說，台胞台企迫切希望融入大陸的「十四五」規劃，特別需要金融方面的保障。

「經過長期的機制探索和磨合，雙方幾家金融機構間建立了很好的互信，為在陸台企提供銀團貸款的條件已基本成熟。」福州市地方金融監管局副局長吳亮指出，為深化榕台金融交流合作，需在制度銜接上多做探索，讓制度融合先行。

據新華社報導，台灣華南商業銀行福州分行行長黃正華介紹，2020年兩岸銀行合作為福清一家企業提供銀團貸款，授信額度3700萬元人民幣，該業務為福州市首單榕台金融合作銀團貸款。

「台資銀行跟陸資同業合作，能提供更多類型的金融產品和服務。」黃正華表示，2021年閩台兩地銀行將在銀團貸款等業務上進一步合作。

另悉，福建海峽銀行在福州市46家網點已實現台胞辦理信用卡業務全覆蓋。中國銀行、興業銀行、平安銀行等18家銀行也在福州市內選取40家銀行網點，重點推動台胞信用卡業務。

吳亮表示，為解決兩岸信用不對稱問題，下一步福州市地方金融監管局籌劃推行台商台胞金融信用證書，探索「互聯網+金融+徵信」模式，開展台企台胞徵信查詢，為台商台胞提供同等待遇的金融服務，滿足購房、創業需求。