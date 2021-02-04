留漳州過年台青 「創業正當時」

「預計春節期間生意會更好。」經營水產品（海鮮產品）進出口貿易的90後台灣青年賴聖勛正忙著增加海鮮儲備，對接客戶，搶抓春節商機。

據中新社報導，春節臨近，福建漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地裡的台灣青年紛紛響應新冠肺炎疫情防控倡議，選擇留閩過年。在該基地安營扎寨的賴聖勛，是首次在大陸過年。

正是看到大陸市場廣闊，賴聖勛2018年登陸創業，打造「海鮮小王子」品牌。他不僅將進口的水產品批發給各大餐飲店，還看好大陸電商直播機遇，拓展線上零售市場。

「大陸提供優惠政策，基地提供創業指導，堅定了我們的發展信心。」賴聖勛表示，他把父親和哥哥一起帶過來發展事業，家人也覺得在這邊生活挺好，會在大陸扎根。

作為台胞的重要祖籍地，漳州正著力打造閩台融合先行區，建設台灣青年創業圓夢地。漳州台商投資區經過多年發展，已成為台企聚集地、台胞創業熱土，吸引不少台灣新生代力量來此施展才華、實踐夢想。

漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地裡，多個兩岸青年創業項目正在孵化（育成）中，其中有的僅展示技術模型和簡介，有的已經擺滿商品，展開商務貿易。該基地運營方負責人盧介凡說，該基地自2017年成立以來，已服務53個兩岸創業項目，入駐台灣團隊33個，其中8個項目孵化成功，3個項目落地設廠。

留在漳州過年的盧介凡，也是一位登陸創業的台灣青年。2017年，盧介凡來到漳州創辦翊瀚眾創基地，成為漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地的運營方。

「剛到大陸創業的台灣青年往往比較迷茫，我們幫助他們少走彎路、少摔跤。」盧介凡曾在深圳、廣州打拚多年，積累不少兩岸人力資源，對登陸創業深有體會。

目前，漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地專門服務台灣青年西進創業和項目孵化，不僅為入駐的台灣青年新創企業提供免費辦公場所、住宿補貼等，也協助對接政策、資金與資源，2018年獲評福建省台灣青年就業創業基地。

作為入駐漳州台商投資區海峽兩岸青年創業基地的首個台灣項目，翊瀚眾創基地已被台灣青年創客們稱為台灣青年之家。盧介凡說，這些年，基地孵化的台灣項目涵蓋環保科技、農業科技、應用程序、電子商務等領域，當下澳洲藍龍蝦育苗養殖、環保水動力、醫療美容等項目進展迅速。

「漳州與台灣的文化、飲食、氣候相似，這種熟悉感給台灣青年創業帶來緩衝。」盧介凡看好台青來漳州的發展前景，他認為，漳州的農業、生物科技、食品產業有強大優勢，這些實業延伸出兩岸文化創意、影視產業的發展空間。

新年伊始，福建公布首批225條在閩台胞台企同等待遇清單。對此倍加關注的盧介凡認為，大陸發布的系列惠台舉措對台胞創業有很大幫助，可將創業成本降到最低，讓項目更快落地。