富豪汽車大陸銷量 1月增91%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

沃爾沃汽車集團（富豪集團）2日宣布，其在大陸市場銷量已連續十個月實現兩位數增長，其中今年1月銷量更是創下歷史新高。　

據中新社報導，成立於1927年的富豪汽車集團是世界著名豪華汽車製造商，總部設在瑞典哥德堡。目前在全世界擁有超過3萬8000名員工，並在全球100多個國家設立了2400多個銷售和服務網點。　　

集團表示，其2020年在大陸總銷量16萬6300輛，今年1月銷量1萬9122輛，大幅增長（同比，下同）91.4%。

據悉，這是富豪汽車連續第十個月在大陸銷量實現兩位數增長，今年1月更創下其在大陸市場有史以來單月零售最高銷量。　　

大陸銷售汽車中，富豪SUV產品是中流砥柱，旗艦車型S90與XC901月銷量分別達到4438輛和2082輛，分別增長80%和66%；S60與XC40在1月的銷量分別達到2633輛和2566輛，分別增長395%、130%，成為銷售的全新增長點。　　

集團表示，面對汽車行業正在發生的顛覆性變革，其已全面擁抱電氣化，並將其作為未來發展的重要引擎，計畫到2025年累計將交付使用100萬輛新能源汽車。

和服 瑞典

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