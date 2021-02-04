湖北政策優惠 台企去年投資增41.6%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

據湖北省台辦消息，2020年該省新增台資企業42家，加上原有25家台資企業追加投資或繼續到資，投資總額達19億2785.16萬美元。與2019年相比，投資總額增長41.6%。　　

據中新社報導，數據顯示，2020年上半年，台資企業在鄂投資總額為3億1130.3萬美元，下半年為16億1654.86萬美元。　　

湖北省台辦經濟處相關負責人指出，投資總額不降反升，離不開大項目的拉動及復工復產優惠政策的推動。

2020年面對疫情衝擊，湖北推出惠台11條，從疫情防控和復工復產、拓展內銷、穩定外貿、融資擔保、減費降稅、扶持小微等11個方面提出具體措施，分類施策解決台企面臨的突出問題。

湖北省台辦成立服務台企紓困解難工作專班，有針對性化解台企發展中的堵點、難點、痛點問題。　　

面對出口受阻，湖北引導台企拓展內銷市場；創新合作模式，特別是為中小微台企、涉農台企提供融資擔保；大力落實減費降稅政策；統籌近兩年相關扶持資金，集中使用近8000萬元人民幣，扶持因疫情影響損失嚴重的台企及鼓勵新興產業發展；組織台企台商荊楚行，簽約19個重點台資項目。　　

截至2020年底，湖北累計註冊台資企業2872家，投資總額288.48億美元，合同台資243.79億美元，實際利用台資134.01億美元。

疫情 台商 人民幣

延伸閱讀

福建惠台225條 鐵路裝台胞證讀卡器

大陸十四五發展 支持台企積極參與

國台辦：繼續幫助台企應對疫情 拓展大陸內銷市場

台企響應留廈過年 祭真薪激勵

相關新聞

阿里擬發債籌資50億美元

阿里巴巴昨（3）日在港交所公告指出，計劃發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括在可持續金融框架下發行的債券，債券的條款...

李克強加大開放力道 縮減負面清單吸引外資

大陸國務院總理李克強在與外國專家座談時表示，中國大陸人口眾多，經濟還在不斷發展，市場潛力巨大，「希望透過你們發出明確信號...

聯想上季財報創雙高

聯想集團昨（3）日公布去年第4季財報（2020/2021第3財季），營收172.5億美元（約新台幣4,881億元），年增...

人人影視涉侵權 逮14嫌

在大陸國家主席習近平近日指示從戰略高度保護智財權後，知名影片平台「人人影視」就遭查。上海警方昨表示，目前逮捕以梁姓嫌犯為...

留漳州過年台青 「創業正當時」

「預計春節期間生意會更好。」經營水產品（海鮮產品）進出口貿易的90後台灣青年賴聖勛正忙著增加海鮮儲備，對接客戶，搶抓春節...

強化紅色供應鏈 陸砸430億 扶植千家小巨人企業

為強化紅色供應鏈產業實力，大陸財政部和工信部近日宣布，二○二一到二○二五年，大陸中央財政將出資一百億人民幣（約新台幣四百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。