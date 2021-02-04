湖北政策優惠 台企去年投資增41.6%
據湖北省台辦消息，2020年該省新增台資企業42家，加上原有25家台資企業追加投資或繼續到資，投資總額達19億2785.16萬美元。與2019年相比，投資總額增長41.6%。
據中新社報導，數據顯示，2020年上半年，台資企業在鄂投資總額為3億1130.3萬美元，下半年為16億1654.86萬美元。
湖北省台辦經濟處相關負責人指出，投資總額不降反升，離不開大項目的拉動及復工復產優惠政策的推動。
2020年面對疫情衝擊，湖北推出惠台11條，從疫情防控和復工復產、拓展內銷、穩定外貿、融資擔保、減費降稅、扶持小微等11個方面提出具體措施，分類施策解決台企面臨的突出問題。
湖北省台辦成立服務台企紓困解難工作專班，有針對性化解台企發展中的堵點、難點、痛點問題。
面對出口受阻，湖北引導台企拓展內銷市場；創新合作模式，特別是為中小微台企、涉農台企提供融資擔保；大力落實減費降稅政策；統籌近兩年相關扶持資金，集中使用近8000萬元人民幣，扶持因疫情影響損失嚴重的台企及鼓勵新興產業發展；組織台企台商荊楚行，簽約19個重點台資項目。
截至2020年底，湖北累計註冊台資企業2872家，投資總額288.48億美元，合同台資243.79億美元，實際利用台資134.01億美元。
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