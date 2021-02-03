李克強：加快完善破產企業退出配套政策

大陸國務院總理李克強3日主持召開大陸國務院常務會議，會議強調，企業優勝劣汰是市場經濟的正常現象，應加快完善破產企業尤其是中小微企業退出配套政策，解決退出難問題，是優化要素配置和營商環境的重要舉措。

中國政府網引述會議消息指出，第一，要完善中小微企業簡易注銷制度，使中小微企業在開辦便利的同時退出也便捷，促進改善市場主體結構，提高市場主體活躍度。

第二，要建立企業破產和退出狀態公示制度，及時將企業破產和退出相關資訊列入可公開查詢的企業信用資訊中，完善信用機制建設，促進公平競爭。

第三，要保障破產程序依法規範推進，完善管理人制度，強化管理人依法履職責任，發揮債權人委員會、債券持有人會議等協調協商作用，依法保護職工和債權人、投資者等權益，依法打擊企業破產或退出中惡意逃廢債的行為。

此外，會議還提到大陸加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），使其生效的相關準備工作進展，目前協定條文司法審查、貨物貿易關稅減讓承諾表轉換方案制定已完成，原產地累積規則實施技術準備取得實質進展，對協定涉及的701條約束性義務85%已做好履行準備。

會議指出，接下來，大陸將充分認識實施原產地累積規則有利於降低享受關稅優惠門檻、促進區域內貿易合作、穩定和強化區域產業鏈供應鏈，制定原產地管理辦法和實施指引，確保協定生效即可落地實施；第二，適應協定實施後更開放的環境和競爭、更加充分的新形勢，同時，進一步擴大服務業開放，做好提升標準、完善規則等相關準備；第三，加大協定實施相關培訓力度，幫助企業尤其是小微企業熟悉協定規則內容和成員國關稅減讓狀況，熟練掌握原產地證書申領程序、證明資料等要求，並引導企業增強轉型升級緊迫感。