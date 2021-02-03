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李克強：讓破產中小微企業有簡易註銷制度

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國國務院總理李克強。 新華社
中國國務院總理李克強。 新華社

大陸國務院總理李克強3日主持召開國務院常務會議，要求加快完善破產企業制度，尤其是中小微企業退出配套政策，讓破產的中小微企業有簡易註銷制度，解決退出難問題，是優化要素配置和營商環境的重要舉措，以提升市場主體活躍度。

會議指出，政策配套包括，一要完善中小微企業簡易註銷制度，使中小微企業在開辦便利的同時退出也便捷，促進改善市場主體結搆，提高市場主體活躍度。

二要建立企業破產和退出狀態公示制度，及時將企業破產和退出相關信息列入可公開查詢的企業信用信息中，完善信用機制建設，促進公平競爭。

三要保障破產程序依法規範推進，完善管理人制度。包括強化管理人依法履職責任，發揮債權人委員會、債券持有人會議等協調協商作用，依法保護職工和債權人、投資者等權益，依法打擊企業破產或退出中惡意逃廢債行為。

破產 國務院 李克強

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