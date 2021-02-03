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任正非簽署華為回溯激勵計畫 有效期5年

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為要對做出歷史貢獻但沒有獲得相應激勵（獎勵）的公司技術探索團隊和個人進行回溯激勵。（圖／取自新浪網）
華為要對做出歷史貢獻但沒有獲得相應激勵（獎勵）的公司技術探索團隊和個人進行回溯激勵。（圖／取自新浪網）

華為創辦人任正非近日簽發文件，表示華為要對做出歷史貢獻但沒有獲得相應激勵（獎勵）的公司技術探索團隊和個人進行回溯激勵，並從即日起開始實施，有效期為5年。

華為員工論壇「心聲社區」3日消息指出，任正非簽發31號電郵文件「關於對技術探索團隊和個人回溯激勵的決議」，任正非表示，鑒於技術探索的長期性、不確定性等特點，需要建立當期激勵和回溯激勵相結合的機制，以更好地牽引從事技術探索的公司團隊和個人直面挑戰、堅韌不拔、持續貢獻，落實公司不讓雷鋒吃虧的激勵導向。

文件指出，回溯激勵主要對象包括：一，技術探索前期方向和價值不清晰，能夠克服資源不足等挑戰堅持開拓進取，並最終取得勝利的團隊和個人；二，技術探索存在多個路徑，證明所探索路徑不可行、幫助公司少走彎路的團隊和個人。

文件還指出，結合歷史激勵狀況，可以對回溯團隊和個人給予一次性獎金補償，獎金原則上以及時激勵方式發放，由公司戰略獎金支付。而對貢獻突出的個人可以先做崗位晉升，並同步調整薪資待遇，長期激勵可基於新的個人職級滿配授予。

薪資 任正非 華為

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