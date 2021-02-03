這台商有鍾南山力挺 切入新冠市場拿230項專利

新冠疫情發展愈趨複雜，提供大陸台商不少新商機。從傳統產業晉升級發展「大健康」產業，是這次新當選傑出大陸台商的特色之一，有企業因大陸防疫專家鍾南山等中國科學院院士力挺，將產品打入國際和大陸市場；也有台商獲選為大陸核酸檢測的第三方廠商檢測機構。

台北經營管理研院今（3）日舉辦第八屆台商創新營運模式論壇，邀請新獲選的傑出大陸台商現身說法，在創新主軸上，分享外銷、開拓大陸市場、經營策略、連鎖營運、轉型升級、青年創業、兩岸貢獻與接班傳承模式。台管院院長陳明璋說，去年因疫情之故活動延到今年初才辦，而每年的活動就像他的志業一樣，希望陪伴台商轉進、避疫情、再創業。

在上海投資的潓美醫療科技公司原來生產彈簧用品，台灣潓美醫療科技總經理宋永同在論壇中表示，由於董事長林信湧與鍾南山有深厚情誼，五年前鍾南山率領中國科學院組成的四個團隊，與潓美展開「氫氣」醫學研究，這也讓高濃度氫氧氣首次進入臨床實驗。

宋永同指出，氫氧氣產品主要針對重症與高端養生市場，由於鍾南山長期研究呼吸道系統與肺功能疾病，提供了潓美重要的學術支持。潓美近半年來也投入新冠疫情的相關研究。他說：「現在已在全球申請了400多項專利，有230多項已獲通過。」

宋永同說，與世界上其他同類產品比較，潓美的產品體積最小、產氣量最高。去年在四位中科院院士提名下，潓美取得上海市科技進步獎。

不只潓美醫療切入健康產業領域，麗寶生醫呈現另一種典型。麗寶生醫是福建第一家入選提供新冠病毒檢測的台商，總經理吳泓泰說，公司主要發展基因檢測、細胞臍帶血和新藥研發，2月15日獲准提供大陸核酸檢測服務，至今已做過9萬人檢測，留下來的是龐大的數據。

由於這次大陸規定農曆春返鄉，須持有七天有效的核酸檢測證明，他預估，一次假期往返每個人要準備三到四次檢測證明，「市場很大」。 他比較兩岸核酸檢測的費用，大陸需要人民幣80元約新台幣300多元，台灣則從新台幣5,000元到7,000元不等，差距頗大。

不過，吳弘泰說，要進入核酸檢市場，必須先拿到所有醫材證才行，過程並不容易 。