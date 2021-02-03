大陸聯想將設「方案服務業務集團」 總裁蘭奇9月退休

據上海《澎湃新聞》報導，大陸聯想集團董事長兼CEO楊元慶3日發布內部信指出，今年4月1日起，聯想將組建一個全新的業務集團—「方案服務業務集團」（SSG），由聯想現任高級副總裁、個人電腦及智能設備亞太區總裁Ken Wong領導。

此外，聯想總裁兼首席運營官蘭奇將於今年9月退休。

楊元慶表示，新組建的「方案服務業務集團」將整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和設備即服務（DaaS）業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。

隨著新業務集團的建立，聯想核心業務將由三大業務集團構成，分別為：IDG智能設備業務集團—智能物聯網、ISG基礎設施方案業務集團—智能基礎設施 、SSG方案服務業務集團—行業智能與服務。

此外，聯想也對銷售區域劃分重新進行調整，分為中國區和國際銷售組織（包括亞太區、歐洲-中東-非洲區、北美區和拉美區）兩大區域。

聯想現任執行副總裁、智能設備業務集團中國區總裁劉軍肩負擴大後的中國區領導職務；國際銷售組織則由現任高級副總裁、個人電腦及智能設備北美區總裁Matt Zielinski負責。

楊元慶信中還透露，蘭奇（Gianfranco Lanci）將於今年9月正式退休。楊元慶稱，「過去十年，在蘭奇的領導下，聯想在全球個人電腦市場上披荊斬棘，不斷發展壯大，成長為今天無可爭議的全球冠軍。」

蘭奇早年曾任職宏碁，並於2005年至2011年3月，擔任宏碁全球總經理、執行長等職。離開宏碁後，蘭奇於2011年9月應聘為聯想集團顧問，並於2012年4月與宏碁的競業禁止條款到期後，正式加入聯想。

聯想集團3日發布截至2020年12月31日的第三財季財報，當季營收為人民幣1,142億元，年比增長22.3%。凈利人民幣26億元，增長53.1%。