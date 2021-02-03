聯想集團上季多賺53％ 將組建全新方案服務集團

聯想集團3日午間發布去年第4季財報（2020/2021財年第3財季）業績，得益於產品創新和快速上市以捕捉整個業務新需求，獲利3.95億美元（新台幣111.4億元），年增53%。

而營收年增22%，至172.45億美元（新台幣4,865.6億元），紛紛創新高。

財報指出，在所有產品中利潤率最高的軟體和服務業務，取得了破紀錄的業績，已開發票收入年增36%，約代表集團收入的 8.1%。

在個人電腦和智慧設備業務收入方面，獨特的混合生產策略，可提供更高的效率，控制力和靈活性，以促進市占率增長，年增27%至140.11億美元，在全球個人電腦領域市場佔有率增加0.6個百分點至25.3%。

在數據中心收入方面，由於更高的服務附加率和優質服務的推動，實現了有史以來最高1季收入，年增2%至16.34億美元，除稅前虧損與上年同期相比收窄1,400萬美元至3,300萬美元。

在移動業務收入部分，與公司積極推出多個5G模型積極擴展產品組合有關，該業務恢復了盈利，收入增長10%至15.21億美元。

聯想集團董事長楊元慶在財報中宣布，自今年4月1日起，將整合當前集團內部各業務部門的服務團隊與能力，組建一個全新的業務集團：方案服務業務集團（SSG），致力於推動行業智慧解決方案、設備服務、運維服務和包括設備即服務（DaaS）業務的增長，成為實現公司轉型的核心驅動力。

伴隨這一全新業務集團的建立，聯想核心業務將由三大業務集團構成，分別承接聯想智能化變革3S戰略三大領域的執行與落地，即專注智能物聯網的智能設備業務集團（IDG），專注智能基礎設施的基礎設施方案業務集團（ISG，更名自 DCG，數據中心業務集團），及專注行業智慧與服務的 SSG。

此外，聯想集團總裁兼首席營運官蘭奇（Gianfranco Lanci），將於今年9月退休，在過渡期中將繼續履行職責，負責所有業務集團與銷售組織的全球業務營運。

楊元慶表示，未來聯想集團將以更大力度投資於科技創新和服務轉型，牢牢把握數位化消費升級和智慧化變革的發展機遇，實現長期可持續的增長。”