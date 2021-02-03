疫情衝擊 1月財新中國服務業PMI大跌4.3個百分點

1月大陸多地再度傳出新冠肺炎疫情，明顯影響當月大陸服務業表現。財新網3日公布2021年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52，較前一個月大幅下降4.3個百分點，為近九個月最低。

日前公布的2021年1月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，也比前一個月低1.5個百分點。

製造業與服務業PMI雙雙下跌，拖累財新中國綜合PMI降至52.2，較前一個月下滑3.6個百分點，為2020年5月以來最低。

財新服務業和綜合PMI走勢與大陸國家統計局的調查一致。大陸國家統計局發布的1月服務業商務活動指數下降3.7個百分點至51.1，綜合PMI下降2.3個百分點至52.8。

財新網指出，1月大陸服務業經營活動指數、新訂單指數、新出口指數連續第二個月同步下跌，並分別為近九個月、五個月、三個月新低。部分受訪企業表示服務業市場景氣度持續轉好，也有部分企業認為境內外新冠疫情出現反覆對市場產生不利影響。

調查顯示，大陸服務業企業家對經濟復甦總體仍持樂觀態度，但疫情不明也壓抑了整體樂觀度，2021年1月服務業經營預期指數已降至近四個月最低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年1月，大陸製造業和服務業總體仍處於復甦期，但供給、需求復甦動能減弱，受海外需求拖累，就業市場承壓，製造業就業形勢尤為嚴峻。

此外，近幾個月大陸通膨壓力不斷顯現，綜合投入價格指數已來到2017年11月以來最高值。王喆稱，新的一年中，關注重點將是疫情持續蔓延下大陸國內疫情防控效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下，中國經濟內生動能的培育。