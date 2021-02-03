快訊

整理包／過年換新鈔添喜氣！去哪換、能換多少？ 一次報你知

FBI死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

430億元補助 大陸將扶持千家紅色供應鏈「小巨人」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為福州早前舉行的第三屆數字中國建設成果展覽會上，參展企業展示的平板電腦主控晶片。中新社
圖為福州早前舉行的第三屆數字中國建設成果展覽會上，參展企業展示的平板電腦主控晶片。中新社

大陸宣布，2021年至2025年，將由中央財政累計安排人民幣100億元（約新台幣430億元）以上獎補資金，引導地方完善扶持政策和公共服務體系，分三批重點支持1,000餘家大陸國家級專精特新「小巨人」企業發展，進而帶動1萬家左右中小企業成長為國家級專精特新「小巨人」企業。

中國證券報指出，所謂「專精特新」，即專業化、精細化、特色化、新穎化。

大陸財政部與工業和信息化部2日連袂公布「關於支持『專精特新』中小企業高質量發展的通知，提出前述這項意圖扶持「紅色供應鏈」的輔導措施。

通知稱，將通過中央財政資金引導，推動提升專精特新「小巨人」企業數量和質量，助力大陸實體經濟特別是製造業「做實做強做優」，提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力

這項輔導政策將支持重點「小巨人」企業推進三方面工作：

一、加大創新投入，加快技術成果產業化應用，推進工業「四基」領域或製造強國戰略明確的十大重點產業領域「補短板」和「鍛長板」。

所謂工業「四基」是大陸在「中國製造2025行動綱領」所提出的：核心技術零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎，這「四基」被視爲是大陸推動工業強國的基礎支撐。

二、與行業龍頭企業協同創新、產業鏈上下游協作配套，支撐產業鏈「補鏈、延鏈、固鏈」，提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力。

三、促進數位化、網絡化、智能化改造，業務系統向雲端遷移，並通過工業設計促進「提品質」和「創品牌」。另，支持企業加快上市步伐，加強國際合作等，進一步增強發展潛力和國際競爭能力。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，專精特新「小巨人」企業具有較好的成長潛力，但這類企業往往在發展初期從銀行獲得信貸的能力較弱，需要資金支持和政策扶持。

盤和林稱，這份「通知」提出給予這類企業資金獎補，有助其發展壯大、做優做強，支持其加快上市則有助於這類企業拓寬直接融資渠道。

實體經濟 競爭力

延伸閱讀

陸中小板ETF 漲相佳

營造修復紅樹林 陸拚5年18800頃

陸白領年終獎金 平均3.4萬元

陸6大航空公司 去年慘虧逾3千億

相關新聞

阿里將發行美元債券 傳金額50億美元

阿里巴巴3日在港交所發布公告，計畫發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括在可持續金融框架下發行的債券，債券的條款尚未確...

430億元補助 大陸將扶持千家紅色供應鏈「小巨人」

大陸宣布，2021年至2025年，將由中央財政累計安排人民幣100億元（約新台幣430億元）以上獎補資金，引導地方完善扶...

陸6大航空公司 去年慘虧逾3千億

據中國證券報報導，受新冠肺炎疫情衝擊，中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，20...

港星島報業 地產富二代接手大股東

香港星島報業集團出售傳說已久，二日終於落實，星島大股東何柱國售出二成八股權，由主力發展廣東大灣區地產的佳兆業集團主席郭英...

陸白領年終獎金 平均3.4萬元

中新網報導，根據大陸人力資源業者「智聯招聘」發布的調查報告，今年大陸全國白領平均年終獎金為人民幣7,826元（約新台幣3...

布局京津冀 台商建蘭花產業園

「京津冀巨大的市場潛力，日漸減少的霧霾天氣以及當地良好的營商環境，堅定了我在河北定興龍華村投資建蘭花產業園的信心。」2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。