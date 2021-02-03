430億元補助 大陸將扶持千家紅色供應鏈「小巨人」

大陸宣布，2021年至2025年，將由中央財政累計安排人民幣100億元（約新台幣430億元）以上獎補資金，引導地方完善扶持政策和公共服務體系，分三批重點支持1,000餘家大陸國家級專精特新「小巨人」企業發展，進而帶動1萬家左右中小企業成長為國家級專精特新「小巨人」企業。

中國證券報指出，所謂「專精特新」，即專業化、精細化、特色化、新穎化。

大陸財政部與工業和信息化部2日連袂公布「關於支持『專精特新』中小企業高質量發展的通知，提出前述這項意圖扶持「紅色供應鏈」的輔導措施。

通知稱，將通過中央財政資金引導，推動提升專精特新「小巨人」企業數量和質量，助力大陸實體經濟特別是製造業「做實做強做優」，提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

這項輔導政策將支持重點「小巨人」企業推進三方面工作：

一、加大創新投入，加快技術成果產業化應用，推進工業「四基」領域或製造強國戰略明確的十大重點產業領域「補短板」和「鍛長板」。

所謂工業「四基」是大陸在「中國製造2025行動綱領」所提出的：核心技術零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎，這「四基」被視爲是大陸推動工業強國的基礎支撐。

二、與行業龍頭企業協同創新、產業鏈上下游協作配套，支撐產業鏈「補鏈、延鏈、固鏈」，提升產業鏈、供應鏈穩定性和競爭力。

三、促進數位化、網絡化、智能化改造，業務系統向雲端遷移，並通過工業設計促進「提品質」和「創品牌」。另，支持企業加快上市步伐，加強國際合作等，進一步增強發展潛力和國際競爭能力。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，專精特新「小巨人」企業具有較好的成長潛力，但這類企業往往在發展初期從銀行獲得信貸的能力較弱，需要資金支持和政策扶持。

盤和林稱，這份「通知」提出給予這類企業資金獎補，有助其發展壯大、做優做強，支持其加快上市則有助於這類企業拓寬直接融資渠道。