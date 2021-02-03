陸去年科技併購量 大縮水

大陸股權投資機構華興資本發布《2020年新經濟市場併購報告》指出，2020年大陸科技併購市場共交易485起，相比2019年減少18%，是過去六年來最少。不過，總交易金額608億美元（約新台幣1.7兆元），年增6%。

大陸企業海內外科技併購主要是電信、媒體科技（互聯網）、資訊技術所謂的「TMT」行業，基本上涵蓋了科技所有子行業，併購趨勢被視為科技業未來主要發展方向。

報告指出，2020年以騰訊、阿里、百度、字節跳動、京東為代表的互聯網戰略投資，在投資併購領域仍較為活躍，遠超過其他戰略投資方。

從行業面來看，基於主營業務向產業鏈上下游延伸、在增強自身核心業務競爭力的同時，打造生態圈是各家互聯網戰投2020年的核心布局。

界面新聞報導，2020年陸企併購行動受疫情影響，上半年市場相對低迷，交易數量及交易金額略低於2019年同期。下半年在大規模交易頻發帶動下，整體交易金額相對2019年同期明顯回升。

報告顯示，2020年中國TMT併購市場交易485起，相比2019年減少18%；總交易金額為608億美元，相比2019年同期增長6%；單筆交易金額為1.58億美元，相比2019年的1.28億美元增長24%；2020年大型交易數量與2019年持平，10億美元以上的交易共計10起。

過去中國企業大舉海外併購，但2019年併購交易額減少14%，2020年受疫情影響，中國企業併購年減18%，也遠低逾全球10%平均水準。