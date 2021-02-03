聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸去年科技併購量 大縮水

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

陸股權投資機構華興資本發布《2020年新經濟市場併購報告》指出，2020年大陸科技併購市場共交易485起，相比2019年減少18%，是過去六年來最少。不過，總交易金額608億美元（約新台幣1.7兆元），年增6%。

大陸企業海內外科技併購主要是電信、媒體科技（互聯網）、資訊技術所謂的「TMT」行業，基本上涵蓋了科技所有子行業，併購趨勢被視為科技業未來主要發展方向。

報告指出，2020年以騰訊、阿里、百度、字節跳動、京東為代表的互聯網戰略投資，在投資併購領域仍較為活躍，遠超過其他戰略投資方。

從行業面來看，基於主營業務向產業鏈上下游延伸、在增強自身核心業務競爭力的同時，打造生態圈是各家互聯網戰投2020年的核心布局。

界面新聞報導，2020年陸企併購行動受疫情影響，上半年市場相對低迷，交易數量及交易金額略低於2019年同期。下半年在大規模交易頻發帶動下，整體交易金額相對2019年同期明顯回升。

報告顯示，2020年中國TMT併購市場交易485起，相比2019年減少18%；總交易金額為608億美元，相比2019年同期增長6%；單筆交易金額為1.58億美元，相比2019年的1.28億美元增長24%；2020年大型交易數量與2019年持平，10億美元以上的交易共計10起。

過去中國企業大舉海外併購，但2019年併購交易額減少14%，2020年受疫情影響，中國企業併購年減18%，也遠低逾全球10%平均水準。

疫情 陸股

延伸閱讀

南非2020年394頭犀牛被盜獵殺害 連續第6年下降

大陸去年縣處級以上「一把手」 5,836人被查

疫苗接種量增 大陸注射器廠：6月才能出貨

大陸5天內 4人遭執行死刑

相關新聞

陸6大航空公司 去年慘虧逾3千億

據中國證券報報導，受新冠肺炎疫情衝擊，中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，20...

港星島報業 地產富二代接手大股東

香港星島報業集團出售傳說已久，二日終於落實，星島大股東何柱國售出二成八股權，由主力發展廣東大灣區地產的佳兆業集團主席郭英...

陸白領年終獎金 平均3.4萬元

中新網報導，根據大陸人力資源業者「智聯招聘」發布的調查報告，今年大陸全國白領平均年終獎金為人民幣7,826元（約新台幣3...

布局京津冀 台商建蘭花產業園

「京津冀巨大的市場潛力，日漸減少的霧霾天氣以及當地良好的營商環境，堅定了我在河北定興龍華村投資建蘭花產業園的信心。」2月...

陸商業地產 投資者意向創新高

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）2日發布的《中國2021年投資者意向調查》顯示，境內外投資者對中國大陸優...

錯季上市 助豐南農民致富

近年，河北豐南利用當地資源優勢，巧打「錯季上市」牌，發展設施水果種植，走出一條「科技引領，科學管理，規範生產，增收富民」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。