阿里好旺 上季大賺3,400億

阿里巴巴集團昨（2）日公布去年第4季財報（2020/2021第3財季），受到大陸零售業務及雲計算業務的強勁增長，營收人民幣2,210.8億元（新台幣9,506億元），年增37%，淨利潤人民幣794.3億元（約新台幣3,415億元），年增52%。

在美股掛牌的阿里巴巴盤前股價短線拉升，由跌轉漲1%，先前一度跌2.5%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，大陸是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，得益於大陸經濟的快速回暖，阿里巴巴再次迎來一個非常健康的季度。

張勇指出，天貓雙11全球狂歡季再獲成功，在促進消費增長、滿足消費需求的同時，透過提供數位化轉型方案支持商家應對疫情帶來的影響，因此雲計算業務繼續擴大市場領先地位，並呈現強勁增長，反映出大陸處於早期發展階段的雲計算市場的巨大潛力，也是阿里多年在技術領域堅持投入的結果。

根據財報，核心商業營收年增38%，至人民幣1,955.4億元，大陸零售商業營收年增39%，至人民幣1,536.8億元；雲計算營收年增50%，至人民幣至161.2億元，並首次實現轉虧為盈；菜鳥網路營收年增51%，實現正經營現金流。

財報顯示，截至去年底大陸零售市場移動月活用戶達9億，年度活躍消費者達7.7億，單季淨增2,200萬，創八個季度以來的新高。

此外長期戰略投入成效顯現，形成多個增長引擎：雲計算業務經調整EBITA首次轉正，菜鳥網路經營現金流轉正；全球化表現亮眼，Lazada訂單量保持三位數增長。

而截至去年底淘寶特價版年度活躍消費者超過1億，月活躍用戶突破1億。

新零售方面，於2020年10月完成收購高鑫零售的控股權並開始將其業績併入報表，由阿里巴巴數位技術所驅動線上購物，已占高鑫零售商品銷售總收入24%。

自營的零售盒馬鮮生，實現健康的同店銷售雙位數增長，截至去年底共246家，並在上海開設了首家「X會員店」，專門為會員提供具價格競爭力且高品質的商品。