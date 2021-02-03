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螞蟻IPO仍有不確定性

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴昨（2）日交出超過預期的財報數據，阿里巴巴同時更新螞蟻集團的最新消息表示，由於最近大陸金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序，因此螞蟻集團的業務前景和上市計畫存在重大的不確定性。

香港經濟日報報導，阿里巴巴指出，目前尚無法全面準確評估這些變化，和不確定性對阿里巴巴集團的影響，而在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息。

阿里巴巴持有螞蟻集團33%股權，根據阿里巴巴公布的財報，來自螞蟻集團的投資收益為人民幣47.9億元（新台幣206.2億元），與上季相比增加2.5%。

而自從阿里巴巴、螞蟻集團捲入監管風波，大陸官媒對阿里或馬雲的輿論，成為外界和市場關注對象，擁有官媒背景上海證券報，昨天在頭版發表題為「高質量發展，豈能缺少企業家精神」的評論文章。

文章提及多名企業家，包括華為總裁任正非、騰訊控股董事會主席馬化騰、小米集團董事長雷軍、比亞迪董事長王傳福，但未提及阿里巴巴集團及創始人馬雲。

阿里巴巴集團 人民幣 上海

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