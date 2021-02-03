星島報業集團 售股地產大咖

香港星島報業集團出售股權傳聞2日終於確定，星島報業集團董事會主席何柱國以港幣3.7億元（約新台幣13億元）出售28%股權，並由廣東大灣區地產業者─佳兆業集團主席郭英成之女郭曉亭接手，成為星島最大股東。

星島集團是香港上市公司，其主要業務是經營老牌的綜合性報刊星島日報，以及免費報紙頭條日報。

據香港聯交所股權披露顯示，星島集團主席兼大股東何柱國，在1月28日訂立場外股份出售協議，以現金每股港幣1.5港元，出售手上逾2.46億股約28%股權，套現近港幣3.7億元。交易完成後，何柱國在星島集團持股僅餘3.37%。

郭曉亭購入星島集團逾2.46億股，成為最大股東。郭曉亭為香港上市公司佳兆業主席郭英成的女兒。

佳兆業集團1999年成立，主要在廣東地區特別是深圳開發房地產，住宅、辦公樓及酒店式公寓。佳兆業成立之初，是一間規模較小的深圳房地產開發商，主要業務是收購和重新開發不良房產。2007年獲外資入股3億美元，2009年在香港上市。上市後公司業務一度嚴重受挫。

佳兆業集團老闆郭英成據說是潮州幫一員，他出生在名為鐵山洋的村莊，早年家境貧寒，後來轉赴海南島，再到深圳，和一群兄弟從事房地產建築業務發財。

去年1月，佳兆業集團首次進入香港地產市場，以港幣35億元買下屯門青山灣優質宅地塊發展房地產。該集團當時表示，對香港房地產市場的長遠發展持樂觀態度，相信未來會有更多機會在香港發展優質項目。今年1月，傳出星島集團有意出售，但一直未有人知道買主就是佳兆業。