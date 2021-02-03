春節預售票房衝9億元
大陸電影市場有回暖跡象，據電影票房數據分析平台貓眼顯示，截至昨（2）日，開放預售春節檔期電影票第四天，預售總票房已達到人民幣2.1億元（約新台幣9.2億元）。
證券日報報導，春節檔期電影預售中，萬達電影出品的「唐人街探案3」以人民幣1.5億元位列榜首，占2021年春節檔總預售的72%左右。
此外，由北京文化參與出品的「你好，李煥英」、華策影視參與出品的「刺殺小說家」、華誼兄弟參與出品的「侍神令」的預售票房分列第二名至第四名。
去年大陸電影行業因疫情影響遭受重創，而春節檔影片承載著各家影視上市公司的期待。在2020年憑借「八佰」一舉拿下票房冠軍的華誼兄弟，正不斷回歸到內容創作，隨著2021年春節檔臨近，華誼兄弟表示，公司儲備的多部優質影視作品將接連進入市場。
大陸青年劇作家導演向凱樂觀預期，在疫情考驗、資方轉變等因素下，行業大洗牌，最終留下來的都是真正做電影的人，會更加堅定電影事業，也將加速電影行業打造優質內容。
在「就地過年」的倡議下，今年過年的主要娛樂消費會集中在電影市場。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言