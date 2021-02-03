春節預售票房衝9億元

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸電影市場有回暖跡象，據電影票房數據分析平台貓眼顯示，截至昨（2）日，開放預售春節檔期電影票第四天，預售總票房已達到人民幣2.1億元（約新台幣9.2億元）。

證券日報報導，春節檔期電影預售中，萬達電影出品的「唐人街探案3」以人民幣1.5億元位列榜首，占2021年春節檔總預售的72%左右。

此外，由北京文化參與出品的「你好，李煥英」、華策影視參與出品的「刺殺小說家」、華誼兄弟參與出品的「侍神令」的預售票房分列第二名至第四名。

去年大陸電影行業因疫情影響遭受重創，而春節檔影片承載著各家影視上市公司的期待。在2020年憑借「八佰」一舉拿下票房冠軍的華誼兄弟，正不斷回歸到內容創作，隨著2021年春節檔臨近，華誼兄弟表示，公司儲備的多部優質影視作品將接連進入市場。

大陸青年劇作家導演向凱樂觀預期，在疫情考驗、資方轉變等因素下，行業大洗牌，最終留下來的都是真正做電影的人，會更加堅定電影事業，也將加速電影行業打造優質內容。

在「就地過年」的倡議下，今年過年的主要娛樂消費會集中在電影市場。

電影 春節 疫情

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