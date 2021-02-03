京東物流擬赴港IPO

路透旗下國際金融評論（IFR China）報導，京東物流計劃本月提交香港公開發行（IPO）申請，最快第2季將掛牌成為京東集團旗下上市的第三家子公司。京東物流IPO擬出售10%至20%股份、籌集40億至80億美元（約新台幣1,140億元至2,280億元）的資金。

據了解，京東物流已經找來美國銀行和高盛為其籌備在港IPO事宜，外界估計京東物流公司估值可能達到400億美元左右。

京東集團在資本市場動作不斷。去年6月18日，京東集團完成在香港的二次上市；去年9月11日上交所科創板披露了京東數科招股說明書，擬募資人民幣200億元；去年12月8日，京東健康也正式在港交所掛牌。

京東物流為京東集團旗下除京東數科、京東健康之外的第三個獨角獸企業。由於中通快遞在去年9月已經在港交所主板掛牌上市，完成港股二次上市 ；另一快遞巨頭順豐控股也在日前傳出，考慮將主營的快遞業務在港股IPO，籌資約50億美元。京東物流因此加快上市的腳步。

根據中國物流與採購聯合會發布的《2019年中國物流企業50強榜單》，順豐為第三名，京東物流則排在第五名。