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營造修復紅樹林 陸拚5年18800頃
2月2日是世界濕地日，大陸國家林業和草原局濕地管理司副司長李琰表示，中國計劃在未來5年內營造和修復紅樹林1萬8800公頃。
據中新社報導，大陸國家林業和草原局召開2021年第一季度記者會，李琰介紹目前中國濕地保護情況。
他表示，十三五期間（2016年至2020年），中國統籌推進濕地保護與修復，增強濕地生態功能，維護濕地生物多樣性，全面提升濕地保護與修復水平，濕地保護發展進入了快車道。
近5年來，大陸中央投資98.7億元（人民幣，下同），實施濕地保護與恢復項目53個，大陸中央財政濕地補助83.7億元，實施濕地生態效益補償補助、退耕還濕、濕地保護與恢復補助項目2000多個。新增濕地面積20.26萬公頃，濕地保護率達到50%以上。新增大陸國家濕地公園201處，截至2020年，大陸國家濕地公園共899處，新指定國際重要濕地15處。
李琰表示，2021年是十四五（2021年至2025年）規劃的開局之年，下一階段中國將會繼續全面推進濕地保護，力爭盡早發布濕地保護法，修訂完善濕地保護管理的配套法規、制度和標準規範，構建大陸國家、省級和濕地地點的三級監測體系，實施一批濕地保護修復重點工程項目，做好長江經濟帶、京津冀等重大戰略的濕地保護修復工程，營造和修復紅樹林達1萬8800公頃。
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