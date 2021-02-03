聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造修復紅樹林 陸拚5年18800頃

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2月2日是世界濕地日，大陸國家林業和草原局濕地管理司副司長李琰表示，中國計劃在未來5年內營造和修復紅樹林1萬8800公頃。

據中新社報導，大陸國家林業和草原局召開2021年第一季度記者會，李琰介紹目前中國濕地保護情況。

他表示，十三五期間（2016年至2020年），中國統籌推進濕地保護與修復，增強濕地生態功能，維護濕地生物多樣性，全面提升濕地保護與修復水平，濕地保護發展進入了快車道。

近5年來，大陸中央投資98.7億元（人民幣，下同），實施濕地保護與恢復項目53個，大陸中央財政濕地補助83.7億元，實施濕地生態效益補償補助、退耕還濕、濕地保護與恢復補助項目2000多個。新增濕地面積20.26萬公頃，濕地保護率達到50%以上。新增大陸國家濕地公園201處，截至2020年，大陸國家濕地公園共899處，新指定國際重要濕地15處。　　

李琰表示，2021年是十四五（2021年至2025年）規劃的開局之年，下一階段中國將會繼續全面推進濕地保護，力爭盡早發布濕地保護法，修訂完善濕地保護管理的配套法規、制度和標準規範，構建大陸國家、省級和濕地地點的三級監測體系，實施一批濕地保護修復重點工程項目，做好長江經濟帶、京津冀等重大戰略的濕地保護修復工程，營造和修復紅樹林達1萬8800公頃。

濕地公園 修復 紅樹林

延伸閱讀

大陸去年縣處級以上「一把手」 5,836人被查

疫苗接種量增 大陸注射器廠：6月才能出貨

憂光電廠毀生態 籲設彰化級國家濕地

大陸5天內 4人遭執行死刑

相關新聞

陸6大航空公司 去年慘虧逾3千億

據中國證券報報導，受新冠肺炎疫情衝擊，中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，20...

港星島報業 地產富二代接手大股東

香港星島報業集團出售傳說已久，二日終於落實，星島大股東何柱國售出二成八股權，由主力發展廣東大灣區地產的佳兆業集團主席郭英...

陸白領年終獎金 平均3.4萬元

中新網報導，根據大陸人力資源業者「智聯招聘」發布的調查報告，今年大陸全國白領平均年終獎金為人民幣7,826元（約新台幣3...

布局京津冀 台商建蘭花產業園

「京津冀巨大的市場潛力，日漸減少的霧霾天氣以及當地良好的營商環境，堅定了我在河北定興龍華村投資建蘭花產業園的信心。」2月...

陸商業地產 投資者意向創新高

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）2日發布的《中國2021年投資者意向調查》顯示，境內外投資者對中國大陸優...

錯季上市 助豐南農民致富

近年，河北豐南利用當地資源優勢，巧打「錯季上市」牌，發展設施水果種植，走出一條「科技引領，科學管理，規範生產，增收富民」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。