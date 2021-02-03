陸商業地產 投資者意向創新高

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）2日發布的《中國2021年投資者意向調查》顯示，境內外投資者對中國大陸優質商業地產的信心及購置意向創下歷年新高。

據中新社引述該調查顯示，57%的境內外投資者預計將在2021年增加對中國商業地產的購置，為2016年開始該項調查以來的最高水平。在境外投資者中，選擇此項的比率為63%，較去年躍升25個百分點。

在投資目的地方面，世邦魏理仕該項調查顯示，上海蟬聯中國大陸最受青睞的商業地產投資市場，近半數受訪者將其作為首選投資目的地。北京位列第二，因相對較少的新增供應和大陸領先的科技中心地位而持續受到投資者關注。深圳受益於強勁的經濟增長和人口的加速流入，對投資者的吸引力較強。

在針對跨境商業地產投資的榜單中，上海、北京、深圳三城全部入選亞太區前十大投資目的地。其中，深圳首次入選，使得中國大陸城市首次在此榜單中占據三席。分析認為，這預示著更多跨境投資者2021年將積極佈局中國大陸。

與此互為印證的是海外私募地產基金的募資計劃。在2020年，與中國大陸相關的跨境私募地產基金融資總額達179億美元，比2016-2020年平均水平高出23％。

世邦魏理仕中國區總裁李淩表示，雖然新冠疫情對2020年的大宗交易市場產生了負面影響，但是中國經濟和商業地產市場在全球疫情反覆中的快速復甦，令其安全性和成長性得到了投資者的廣泛認可。預計2021年中國大陸將引領全球商業地產投資市場的復甦，國內大宗交易成交額較2020年有望增長15%至20%。

值得注意的是，工業物流資產的關注度首次升至第一。同時，作為新基建的重要組成部分，倉儲物流被納入中國公募REITS試點的底層資產，從而為投資者創造了新的退出和投資管道。辦公大樓的投資意願有所下降，在主流資產中位居第二。