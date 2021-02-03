布局京津冀 台商建蘭花產業園

「京津冀巨大的市場潛力，日漸減少的霧霾天氣以及當地良好的營商環境，堅定了我在河北定興龍華村投資建蘭花產業園的信心。」2月1日，台灣芊卉國際園藝股份有限公司董事長景文德接受採訪時如是說。

據中新社報導，景文德的蘭花產業遍佈菲律賓、韓國、越南，以及香港、廣東省珠海、海南省等地。

景文德稱，經深入考察，定興縣全年光照時間2500至2800小時，無霜期185天左右，土壤肥沃、透水性好，適宜蘭花的栽培和生長。該地位於京津冀腹地，臨近雄安新區，消費市場廣闊，勞動力成本較低，公路、航空等交通運輸便利，可與南方市場形成差異化發展。

景文德指出，該「京雄農谷蘭花產業園」總投資9500萬元（人民幣，下同），集熱帶蘭花品種研發、生產、銷售為一體，分三期建設。2020年3月啟建，首期工程蘭花組培車間、8000平方公尺連棟智能溫室大棚已投用。項目整體建成後，將成為集組培育苗、生產銷售、旅遊觀光為一體的大陸北方最大的蘭花基地，年產蝴蝶蘭和石斛蘭3000萬株，年淨效益可達1.2億元，直接帶動1500人增收致富。

在智能溫室大棚內看到，員工們正為觀花體驗大廳佈展，蘭花山造型錯落有致，U型藏寶圖蘭花盆栽組合嬌艶動人。園內，蝴蝶蘭、萬代蘭、卡特蘭、石斛蘭等五彩斑斕，賞心悅目；育苗車間內，成片的蘭苗綠意盎然，生機勃勃。

景文德透露，該園區已吸納當地100多名農村婦女就業，人均月薪超3000元。目前，接到有效蘭花訂單1000萬株，首批供應春節市場的100萬株蘭花已陸續上市。

今年31歲的李楠楠是定興縣南辛莊村人。2020年7月，她進入蘭花產業園，目前擔任園區後勤育苗主管。「上崗前，先去湖南學習培訓了一個月。現在每月能掙4000元左右。」

據報導，中國大陸盛產蘭花，明末清初福建沿海民眾將優良的蘭花品種帶到台灣。目前，台灣的蘭花品種達2000多種，在國際上享有很高的聲譽。