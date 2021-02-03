四川南向開放 對接東南亞

「在十四五期間，建議四川將泛亞鐵路中線對經濟的拉動與四川南向發展有機結合。」四川省人大代表、西南交通大學電氣工程學院教授王曉茹2日表示，泛亞鐵路中線將為四川南向開放注入新活力。

據中新社報導，四川省代省長黃強近日在政府工作報告中提出，十四五期間，四川將全面深化對外開放合作，著力建設陸海互濟、綜合立體的國際大通道，構建內陸國際門戶樞紐，加快形成四向拓展、全域開放立體全面開放新態勢。

在南向開放方面，四川提出拓展川黔粵桂、川滇走廊，形成南向至粵港澳大灣區、北部灣、雲南大通道，引起熱議。

王曉茹說，要南向對接東南亞，四川可重點利用從昆明出發，經過寮國、泰國、馬來西亞，最後到達新加坡的泛亞鐵路中線，包括中老（中寮）鐵路、中泰高鐵和馬來西亞東海岸鐵路等。

「待成昆鐵路複線通車後，從成都至昆明7小時即達，將形成又一條進出境國際快速鐵路通道。」王曉茹說，在此背景下，四川南向發展可重點借力雲南。「雲南的科技能力和經濟體量還不足以輻射東南亞，戰略合作將凸顯四川的教育科研和經濟優勢，形成雙贏局面。」

四川省人大代表、西南交通大學經濟管理學院教授高增安同樣表示，中老鐵路全線通車後，寮國將從陸鎖國家變為中南半島中心區位的陸聯國家，因此四川充分運用成渝--萬象新通道，共同建設以物流經濟為主的貿易通道，將會是四川南向開放的重大發展機會。

十四五期間，四川還提出支持宜賓、瀘州、攀枝花、達州建設聯接長江黃金水道和西部陸海新通道的樞紐節點。

對此，四川省人大代表、瀘州市紀委書記何洪波表示，瀘州未來將依託長江黃金水道，強化瀘州港樞紐功能，加快建設長江上游航運貿易中心。包括全力構建十字高鐵樞紐，加快推進川南城際鐵路內自瀘線、渝昆高鐵川渝段建成通車。

高增安表示，在南向開放中，四川可充分運用成渝極核和宜賓次極核在長江經濟帶和南向開放經濟中的核心區位。由成渝極核和宜賓次極核形成的成渝宜三角帶是長江經濟帶以及南向通道的核心區域，該區域是承接華南、華中，連接西南、西北，溝通中亞、南亞、東南亞的重要交匯點和交通走廊。