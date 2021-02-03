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烏克蘭無人直升機項目 落戶德陽

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導

日前，無錫鴻鵬航空發動機修理及航空配套裝備生產基地項目、烏克蘭基輔飛行設計院航空產業基地項目，正式簽約落地四川德陽通航產業園。

無錫鴻鵬航空動力有限公司，是一家從事通用航空動力裝置、燃氣輪機、航空配套裝備、航空附件的生產、銷售和維修保障業務的綜合性企業。根據協議，該公司將在德陽通航產業園建設航空發動機修理及航空配套裝備生產基地，建成後將形成年維修100套發動機成件、附件和100台發動機整機、年產50台航空配套裝備及200台套發動機及附件的產能。

上海伽航航空科技合夥企業，是烏克蘭基輔飛行設計院在大陸總公司，將在德陽通航產業園投資建設航空產業基地，建成後將年產100架起飛重量700公斤的無人直升機

近年來，德陽把通航產業作為主導產業之一，形成集「研發、製造、培訓、運營、維修」於一體的通航產業鏈，加快打造國際領先的航空人才教育基地、大陸一流通用航空製造基地、大陸西部最大的航展與體驗基地。

烏克蘭 直升機

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