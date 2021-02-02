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阿里巴巴公布第4季財報獲利大增52%
阿里巴巴集團昨（2）日在美股盤前，公布去年第4季財報（2020/2021第3財季）業績，營收人民幣2,210.8億元（新台幣9,506.4億元），年增37%，獲利人民幣794.2億元，年增52%。
阿里巴巴盤前股價短線拉升，由跌轉漲，現漲1%，先前一度跌2.5%。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，大陸是2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，得益於大陸經濟的快速回暖，阿里巴巴再次迎來一個非常健康的季度。
財報顯示，其中大陸零售市場移動月活用戶達9.02億，年度活躍消費者達7.79億，單季淨增2,200萬，創8個季度以來的新高。
此外長期戰略投入成效顯現，形成多個增長引擎：雲計算業務經調整EBITA首次轉正，菜鳥網路經營現金流轉正；全球化表現亮眼，Lazada訂單量保持三位數增長。
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