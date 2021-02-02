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騰訊壟斷抖音憤而提告 互聯網平台反壟斷第一案

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。取自中關村在線
抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。取自中關村在線

抖音2日向北京知識產權法院正式提交訴狀，控告騰訊壟斷。這是自2020年底大陸頒布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》 公布以來，互聯網平台反壟斷第一案，互聯網平台之間首例反壟斷訴訟。

由於騰訊透過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。

第一財經報導，2018年4月微信和QQ開始封禁抖音，用戶分享抖音鏈接到上述平台均無法正常播放，至今持續近三年。

微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億和6億，抖音在起訴狀中表示，相對市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務，這意味騰訊「具有市場支配地位」。

抖音方面主張，騰訊搆成了《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止封禁，並賠償抖音經濟損失人民幣9000萬元。

抖音進一步指控，騰訊封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭，更指騰訊的壟斷行為，妨礙了技朮進步和創新，扭曲其他領域的競爭，以鞏固自身已有的市場地位。

抖音被壟斷三年才起訴騰訊，第一財經報導，與大陸目前的反壟斷形勢有密切關系。2020年底大陸國家市場監管總局出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對於互聯網平台濫用支配地位行為提出了要求，對壟斷和不正當競爭行為進行規定，強化了市場監管能力。

抖音 微信

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