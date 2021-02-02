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傳招攬江浙滬造車人才 百度回應：各方面進展順利

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
有消息指出，百度正在江浙滬地區招攬造車人才。（圖／取自大陸自媒體）
有消息指出，百度正在江浙滬地區招攬造車人才。（圖／取自大陸自媒體）

有消息指出，百度正在江浙滬地區招攬造車人才，百度新成立的造車合資公司，百度約占51%的股權，吉利占49%。百度也再次證實此消息，「正在組建智能汽車公司，各方面進展順利。」

澎湃新聞報導，1月11日，百度宣布正式組建一家智慧汽車公司，以整車製造商的身份進軍汽車行業，浙江吉利控股集團有限公司（簡稱吉利控股）成為新公司的戰略合作夥伴。當時，百度方面回應，這家新公司由百度發起主導，註冊資金不便透露，吉利控股是目前除了百度以外的唯一資方。另外，百度的汽車公司會獨立營運，具體車型後續公布。

據了解，百度新組建的智慧汽車公司將面向乘用車市場，並將著眼於智慧汽車的設計研發、生產製造、銷售服務全產業鏈，繼承百度在人工智慧、互聯網科技方面的基因，利用百度的無人車系統「Apollo」的自動駕駛能力。

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