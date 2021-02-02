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網易雲音樂怒控酷狗抄襲 稱模仿其新功能再修改

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
網易雲音樂官方微博2日發布文章，怒指酷狗音樂抄襲。（圖／取自中新經緯）
網易雲音樂官方微博2日發布文章，怒指酷狗音樂抄襲。（圖／取自中新經緯）

網易旗下音樂平台網易雲音樂官方微博2日發文，怒指酷狗音樂抄襲，指控酷狗音樂在系統功能、介面、設計樣式及玩法等都模仿網易雲音樂，網易雲音樂並諷刺會幫忙向「酷狗管理階層申請特殊年終獎勵。」

據中新經緯報導，網易雲音樂官方微博發布文章並配上一段話「@酷狗音樂，狗年快樂！」網易雲音樂在文章中表示，為一直戰鬥在死盯網易雲音樂新功能一線的酷狗音樂團隊，向酷狗管理階層申請特殊年終獎勵。網易雲音樂稱，酷狗音樂成立以來，一直抄襲網易雲音樂新功能並再調整「酷狗化」，為其首要目標和工作方向。

網易雲音樂指出，酷狗上線「跟聽」功能，模仿網易雲音樂的「一起聽」功能到了「像素級」的地步，包括邀請好友介面資料、展示形式「酷狗化」；頭像和耳機的展示形式和對講功能「酷狗化」等。

網易雲音樂還稱，在網易雲音樂去年4月的7.1.10版本上線「雲貝推歌」功能3個月後，酷狗音樂也上線「音樂推」功能，在播放器功能入口位置、推歌交互形式，以及設計樣式、布局及購買玩法都被調整過「酷狗化」。

酷狗音樂對此尚無回應。有大陸網友則在網易雲音樂這條微博下評論稱「陰陽怪氣的典範」，也有網友認為，「大家功能都差不多，都是互相抄來抄去，可惜酷狗的UI（使用者介面設計）和產品經理比較偷懶。」

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