三星8代LCD產線 傳轉賣TCL華星
韓國三星顯示（SDC）淘汰8代LCD產線，傳出將賣給大陸面板廠TCL華星。由於三星顯示8代LCD線擁有COA（Color Filter on Array）技術，因此備受大陸業界關注。
三星顯示為發展更高附加價值產品，決定賣掉LCD產線。搶先布局新型面板技術OLED、QNED、Micro LED等。
大陸科創板日報引述韓國媒體報導指出，在2016年時進行過三星顯示L5、L6代LCD產線搬遷至中國作業的YMC，是促成這筆價值約人民幣57.8億元的8代LCD線大規模設備搬遷的關鍵角色。
傳YMC和TCL華星從去年7月開始對SDC殘留LCD產線完成了評估作業，計劃今年第1季進行LCD產線售讓搬遷合約。
但因近日LCD價格飆升，交易恐延期，但預測仍會在今年3月前完成。
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