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陸上市地產商「華夏幸福」 驚傳跳票逾200億元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸上市地產商「華夏幸福」爆發債務逾期的本息金額達新台幣227億元。（取自華夏幸福官網）
大陸上市地產商「華夏幸福」爆發債務逾期的本息金額達新台幣227億元。（取自華夏幸福官網）

大陸上市地產商「華夏幸福」驚傳跳票，公司及下屬子公司爆發債務逾期的本息金額達人民幣52.55億元（約新台幣227億元），涉及銀行貸款、信托貸款等債務形式。

《證券日報》指出，華夏幸福2月1日首度對債務問題進行披露。有消息稱，當日上午，華夏幸福以線上線下連線方式在北京、廊坊、上海、深圳等6地同時召開金融機構債權人委員會第一次會議。

1日晚間，華夏幸福公告，發生債務逾期涉及的本息金額達人民幣52.55億元。截至1月31日，公司可動用資金僅人民幣8億元，目前正在與逾期涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

據《財新網》報導，華夏幸福董事長王文學在1日的債務協調會上表示，華夏幸福今年到期債務將達人民幣上千億元，以公司現有帳面資金將無力償債。

大陸地產分析師嚴躍進表示，環京區域的限購政策嚴且實施時間較長，整個樓市沈寂多年，華夏幸福在這一區域布局集中，地產開發又是公司主要現金流來源，從而對華下幸福的流動性造成重壓。

《證券日報》報導，華夏幸福董事長王文學在1日債務協調會上，將公司爆發危財務危機的主因，歸咎於誤判形勢，因環北京地區住宅量價齊跌，四年來累計影響公司待回收款逾人民幣1,000億元。

大陸業內人士指出，受近兩年大陸內外經濟形勢和新冠疫情影響，加上華夏幸福自身管理和發展戰略等多種因素，使得公司流動資金較為緊張，而於此時爆發流動性問題。

《財新網》表示，河北省副省長袁桐利在1日的會議要求債權人，「希望大家講政治、顧大局，本次風險不是簡單的債務風險，是系統性區域風險，債權機構要提高容忍度，讓企業以時間換空間。」

報導稱，目前華夏幸福與河北省政府都希望通過債務重組解決問題，但如果談不下來也不排除破產重整的可能。

債務 人民幣 北京

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