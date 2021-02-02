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陸公安部破獲假新冠疫苗案 80多人涉案

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為北京市海淀區1月31日為重點人群接種新冠疫苗第二劑。新華社
圖為北京市海淀區1月31日為重點人群接種新冠疫苗第二劑。新華社

大陸各地已開始施打新冠肺炎疫苗，但據新華社報導，大陸公安部近期成功破獲一起銷售假疫苗案件，涉案嫌犯有80多人，報導稱這些假新冠疫苗的流向均已查明。

新華社指出，江蘇、北京與山東等地公安機關破獲一起製售假新冠疫苗案件，捕獲犯罪嫌疑人80餘人，現場查扣假新冠疫苗3,000多支。從去年9月開始，犯罪嫌疑人孔某等人為牟取暴利，以預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，且層層加價銷售。

報導稱，公安機關已經「打掉造假窩點，斬斷了犯罪鏈條」，目前這批人製售的假新冠疫苗流向均已查明。

大陸公安機關提醒大陸民眾要通過正規渠道接種疫苗，以免上當受騙。報導也指，製售假新冠疫苗等涉疫苗犯罪性質惡劣，危害嚴重。

中國疾控中心病毒病預防控制所所長許文波1月31日表示，大陸各地累計報告新冠疫苗接種數量已超過2,400萬劑次。

新冠疫苗 公安 新冠肺炎

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